Экономисты предупредили о возможных ошибках в изменении ключевых ставок из-за бума ИИ

BIS: Бум ИИ искажает экономические сигналы и повышает риск ошибок в решениях по ставке

Бум искусственного интеллекта (ИИ) повышает риски ошибок в изменении ключевых ставок. Об этом предупреждают экономисты Банка международных расчетов (БМР, BIS).

Бум ИИ размывает экономические сигналы, на которые центральные банки (ЦБ) опираются при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), повышая риск совершения ими ошибок.

«Влияние ИИ на инвестиции, торговлю и цены активов может как усиливать инфляционное давление в краткосрочной перспективе, так и оказывать дезинфляционное воздействие за счет роста производительности, но сроки и масштабы этих эффектов крайне неопределенны», — отмечают эксперты.

Эта неопределенность создает опасность неправильной калибровки ставок, особенно на фоне текущих дискуссий в Федеральной резервной системе (ФРС, американский аналог Центробанка) и Европейского Центрального банка (ЕЦБ) о влиянии ИИ на экономику и инфляцию.

Председатель ФРС Кевин Уорш ранее заявил, что США находятся на пороге ренессанса производительности, вызванного ИИ, что даст возможность снижать стоимость заимствований, не разжигая инфляцию. В то же время некоторые члены руководства ФРС предупреждают, что в краткосрочной перспективе инвестиции в центры обработки данных и спрос на продукты, связанные с ИИ, ведут к повышению цен.

Ранее гендиректор создавшей ChatGPT ИИ-компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что в гонке технологий искусственного интеллекта мир достиг этапа, напоминающего сюжеты научно-фантастических романов. Как полагают скептики, фактически речь идет о приближении будущего из фильмов о «Терминаторе», где суперкомпьютер «Скайнет» обрел самосознание и пришел к выводу, что главной угрозой для него является человечество.

