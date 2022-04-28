В США разрешили направлять арестованные из-за санкций активы Украине

Конгрессмены США разрешили направлять Украине активы, арестованные из-за санкций против РФ

Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий. Деньги могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

О том, что Министерство юстиции США готово поддержать соответствующий законопроект, стало известно 26 апреля. Тем не менее, глава Минфина Джанет Йеллен сообщала, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Киеву.

300 миллиардов резервов ЦБ заморожены западными странами

После начала боевых действий на территории Украины США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ и заморозили его резервы в своих национальных валютах.

Заморозка активов

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют. «Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах», — заявила глава Центробанка и подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.

Минфин США в начале марта заявил, что страны «Большой семерки» (G7) сотрудничают для ареста активов «российских олигархов». По словам замминистра финансов США Адевале Адейемо, G7 будут использовать уже разработанный набор средств, которые окажут непосредственное влияние на Москву, кроме того, будет создана рабочая группа.

Наши министры юстиции сотрудничают, и мы хотим обеспечить возможность обмена информацией по всему миру об активах российских олигархов, чтобы мы могли немедленно заморозить эти активы, а затем совместно с нашими министрами юстиции наложить на них арест

Адевале Адейемо замминистра финансов США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля говорил, что Вашингтон не собирается возвращать российским предпринимателям их арестованные активы. «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.

В Великобритании также нашли способ использовать арестованные особняки российских олигархов. Там захотели размещать украинских беженцев. По словам вице-премьера и министр юстиции страны Доминика Рааба, британское правительство имеет на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха. «Мы смотрим на все в целом, это командная работа всего правительства», — рассказал Рааб.

Аресты имущества россиян

Аресты на виллы и яхты за рубежом, принадлежащие россиянам, происходят регулярно. Так, 27 апреля стало известно о том, что Минфин Франции арестовал три особняка, якобы принадлежащие российским предпринимателям.

Согласно изданию Nice Matin, виллы, арестованные из-за антироссийских санкций, принадлежат миллиардеру и акционеру «Русала» Олегу Дерипаске, акционеру «Сибура» Кириллу Шамалову, а также председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву. Так, Дерипаске якобы с 2005 года принадлежит вилла «Геркулес» в районе курорта Сен-Тропе. Шамалову — вилла в окрестностях Биаррица, а Бажаеву — вилла «Трианон», которая представляет собой копию дворца на территории Версальского парка.

Ранее стало известно, что французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб.

Также Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших под санкции Евросоюза. Кроме того, были конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой, по его словам, являлась защита населения Донбасса. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.