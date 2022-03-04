Британия захотела разместить беженцев c Украины в домах российских олигархов

Правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. Об этом заявил вице-премьер и министр юстиции страны Доминик Рааб, сообщает The Times.

Рааб подчеркнул, что поддерживает идею отдать конфискованные дома украинским беженцам. Он отметил, что британское правительство имеет на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха. «Мы смотрим на все в целом, это командная работа всего правительства», — рассказал Рааб.

Правительство планирует принять закон, согласно которому суды не смогут помешать журналистам раскрывать для общественности информацию об источниках доходов российских бизнесменов. По словам вице-премьера, власти задумали запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты себя от якобы клеветнических обвинений. Соответствующие комментарии Рааб дал после того, как министры ввели санкции против российского миллиардера Алишера Усманова, в чьей собственности находится дом в графстве Суррей стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов, и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Шувалов владеет лондонской квартирой стоимостью 11,4 миллиона фунтов стерлингов. Также сообщается, что он пользуется частным самолетом, стоимость которого составляет 38 миллионов фунтов стерлингов. Попавшим под санкции россиянам заморозят счета и запретят поездки в Великобританию. И Шувалов, и Усманов отрицают, что в их деятельности есть что-либо незаконное.

Ранее в марте стало известно, что министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая освобождает от санкций компании с участием Усманова. Американские власти включили бизнесмена в список лиц, к которым применимы полностью блокирующие санкции из-за ситуации на Украине.