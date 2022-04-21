Набиуллина назвала сумму замороженных резервов Центробанка

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о заморозке около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ

Общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Такую сумму назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

При этом Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют. «Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах», — заявила глава Центробанка и подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.

После начала Россией военных действий на территории Украины США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

Ранее в апреле Набиуллина заявила, что пока что западные санкции сказались только на финансовом рынке. Во втором и третьем кварталах 2022 года ограничения начнут влиять уже на реальные сектора экономики. Основные проблемы, по словам Набиуллиной, будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Грядущую ситуацию в российской экономике глава ЦБ назвала «периодом структурной трансформации».