Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Набиуллина назвала сумму замороженных резервов Центробанка

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о заморозке около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Такую сумму назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

При этом Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют. «Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах», — заявила глава Центробанка и подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.

После начала Россией военных действий на территории Украины США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

Ранее в апреле Набиуллина заявила, что пока что западные санкции сказались только на финансовом рынке. Во втором и третьем кварталах 2022 года ограничения начнут влиять уже на реальные сектора экономики. Основные проблемы, по словам Набиуллиной, будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Грядущую ситуацию в российской экономике глава ЦБ назвала «периодом структурной трансформации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
В Греции продадут дом без стен
Московский курьер сбежал с заказом на два миллиона рублей
Россияне массово расхотели бронировать туры на российский юг
Набиуллина назвала сумму замороженных резервов Центробанка
В США обсудят еще один пакет военной помощи для Украины
Италия назвала сроки отказа от российского газа
Названа главная угроза российскому экспорту
В Греции назвали дату отмены всех ограничений на въезд туристов
Российского биатлониста-чемпиона признали виновным в применении допинга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.