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Назван срок трансформации российской экономики

Набиуллина: во втором-третьем квартале российская экономика войдет в период трансформации

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала срок начала трансформации российской экономики. По ее словам, уже во втором или третьем квартале текущего года экономика войдет в период активной структурной трансформации. Ее слова приводит ТАСС.

«Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — указала Набиуллина. Глава ЦБ уточнила, что основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли. «Во втором квартале, начале третьего квартала мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий», — подытожила она.

Также Набиуллина отметила, что какое-то время российская экономика сможет существовать благодаря запасам, но они конечны. Период трансформации, добавила она, будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, а инфляция будет выше прогнозов, указывает РБК.

В целом глава ЦБ уверена, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

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Платон Щукин
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