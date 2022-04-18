ЦБ рассказал о последствиях санкций для России

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что экономику РФ ждет непростой период структурных изменений

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России. По ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары. Ее цитирует ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что санкции уже повлияли на финансовый сектор, и в ближайшее время начнут сказываться на реальном. По ее словам, экономика страны может жить на запасах временно, но структурная трансформация начнется уже во втором или начале третьего квартала. Глава ЦБ напомнила, что на данный момент регулятор имеет доступ примерно к половине своих резервов.

Кроме того, Набиуллина заявила, что ЦБ не будет снижать инфляцию любыми методами — такие действия помешают адаптации бизнеса к новым условиям. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже (инфляцию — прим. «Ленты.ру»). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации», — сказала она.

Глава ЦБ также анонсировала постепенный отказ ЦБ от ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине. В частности, регулятор рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами. «Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения предприятиями внешнеэкономической деятельности», — добавила Набиуллина. Она рассказала, что уже 52 иностранные компании из 12 государств присоединились к российскому аналогу SWIFT (системе передачи финансовых сообщений).

Ранее 18 апреля регулятор сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках. Тем не менее, остается в силе введенный 1 марта запрет на начисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в иностранных банках или иных организациях финансового рынка.