Россиянам назвали главный недостаток гибридов и электрокаров

Эксперт Трандин: В России сейчас проще перепродать гибрид, чем электрокар

Главные преимущества и недостатки машин с электрическими силовыми установками в беседе с «Российской газетой» назвал владелец группы компаний «Км/ч» Иван Трандин. По словам эксперта, основной проблемой для владельца гибрида или электрокара может стать потеря денег при последующей продаже.

К очевидным преимуществам Трандин отнес снижение расходов на горючее. Для подзаряжаемых гибридов этот показатель достигает 50 процентов, а для полностью электрических моделей — 80 процентов. Среди очевидных плюсов он указал заботу об окружающей среде, региональные послабления по налогам и право двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. «Особенно выгодны гибриды для тех, кто часто ездит в городском цикле — они позволяют использовать электродвигатель на малых скоростях», — указал эксперт.

Более значительными оказались перечисленные недостатки. Так, содержание электромобилей и гибридов обходится дороже, причем особенно заметно это становится для электрокаров после завершения гарантийного срока. Инфраструктура зарядных станций в регионах все еще развита слабо, а емкость тяговых аккумуляторов неизбежно падает при сильном морозе.

Основным минусом Трандин считает низкую ликвидность таких машин на вторичном рынке. «При резком падении спроса на электромобили их ликвидность на вторичном рынке может быть ниже, чем у традиционных автомобилей», — объяснил специалист.

Сравнивая два типа технологий, он подчеркнул: в России сейчас куда проще перепродать гибрид, чем электрокар. Особенно это касается продукции японских и корейских марок — покупатели меньше боятся за ресурс их комбинированных систем. Чистые же электромобили, прежде всего произведенные в Китае, пока сложно перепродавать из-за низкого спроса и страха перед дорогостоящей заменой батареи.

«Для владельцев гибридов при перепродаже важна полная история обслуживания и оригинальность пробега, что повышает доверие покупателей. Электромобили же могут терять в цене быстрее из-за быстрого морального старения технологии и появления новых моделей с увеличенным запасом хода», — подытожил Иван Трандин.

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