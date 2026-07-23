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06:06, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Злобная сплетница опозорилась перед коллегами на радость всему офису

«Лента.ру»: Американка опозорилась, распуская слухи про своего коллегу в его присутствии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником KeepingItReasonable рассказала, как ее коллега, распускающая злобные слухи о других сотрудниках, опозорилась на радость всему офису. Женщина начала сплетничать об одном из них в его присутствии.

«Эта женщина крайне болтлива, но темы для бесед у нее преимущественно мелкие, а сами разговоры — довольно злобные. Она работает в бухгалтерии, но ходит по другим отделам, чтобы посплетничать про коллег или рассказать в деталях, как дела у нее самой, у ее мужа, дочери, собаки и о том, с кем она познакомилась в магазине», — написала американка.

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Она рассказала, что в прошлом году у ее коллеги произошел конфликт с другим сотрудником. В итоге она на протяжении месяца ходила по офису и за глаза перемывала ему косточки в беседах с другими людьми. В частности, она придиралась к его одежде, манере общения с клиентами и с членами своей команды, даже к используемым в речи интонациям.

«Но вчера она наконец-то получила по заслугам. Поливая грязью уже другого коллегу, она не заметила, что он стоит рядом с ней и заваривает себе чай. Из-за этого ей пришлось извиняться перед ним, но даже после этого, клянусь богом, она приперлась к нам в офис в поисках сочувствия: "Вы слышали? Я поливала грязью Брайана, и он все слышал, так что я извинялась"», — заключила автор.

Ранее креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей. Мужчина произвел приятное впечатление на онлайн-собеседованиях, однако при личном посещении возникла проблема.

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