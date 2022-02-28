Путин подписал указ о запрете резидентам выводить валюту на зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Среди прочего он запрещает с 1 марта зачисление резидентами России иностранной валюты на свои счета или вклады в зарубежных банках. Об этом говорится на сайте Кремля.

В указе говорится, что с 1 марта запрещено «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг». Кроме того, запрещается «осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа».

Также прописано, что публичные акционерные общества до 31 декабря 2022 года смогут проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях. Еще указ обязывает российских экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Указ разрешает банкам открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из банка в банк.

Ранее российский Минфин объявил, что с 28 февраля российские компании-экспортеры будут обязаны продавать иностранную валюту в объеме большей части выручки. Речь идет о 80 процентах выручки, которая полагается участникам внешнеэкономической деятельности «в рамках всех внешнеторговых договоров».