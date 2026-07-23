Россиянин съездил в Переславль-Залесский и описал его словами «испанский стыд»

Россиянин съездил в Переславль-Залесский и поделился впечатлениями

Россиянин Константин Масалыгин съездил в Переславль-Залесский и описал его словами «испанский стыд». Своими впечатлениями он поделился с авторами блога «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Он побывал в городе 4 июля 2026 года. Так, первым, что он увидел, были заросшие сорняками улицы в центре города. «Между УФМС и судом, что очень показательно и характерно для всего культурного центра, все заросло крапивой и бурьяном, про газонокосилки там не слышали совсем. Центр перекопан и пройти, не испачкавшись, нереально», — поделился путешественник.

Кроме того, он признался, что обстановка напоминала ему «квест на выживание» и «полную разруху из 1990-х». Мужчина также был удивлен, что днем в выходной день обнаружил закрытые заведения и магазины. Он отметил, что в городе нет инфраструктуры для туристов, даже хороших туалетов. «У меня был испанский стыд за такое позорище. Этот город — наша история, наше достояние, а он в таком виде. Ну не может быть, чтобы не выделялись средства на реставрацию и благоустройство города. Я там был впервые и мне было стыдно и противно», — заключил Масалыгин.

Ранее голландец описал российский город фразой «атмосфера как дома». Он побывал в Светлогорске в Калининградской области.