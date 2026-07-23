Путин встретится с депутатами Госдумы

Песков: Путин 27 июля планирует встречу с депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Да, это так», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

Ожидается, что встреча будет посвящена итогам работы нынешнего созыва. 27 июля планируется финальное пленарное заседание. VIII созыв Госдумы завершает свою работу, в сентябре будет избран следующий состав.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) России приняла документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Государственную Думу (ГД) 11 политических партий.

Выборы депутатов ГД девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

