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06:05, 23 июля 2026Россия

Путин встретится с депутатами Госдумы

Песков: Путин 27 июля планирует встречу с депутатами Госдумы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с депутатами Госдумы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Да, это так», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

Ожидается, что встреча будет посвящена итогам работы нынешнего созыва. 27 июля планируется финальное пленарное заседание. VIII созыв Госдумы завершает свою работу, в сентябре будет избран следующий состав.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) России приняла документы от всех выдвинувших кандидатов на выборы в Государственную Думу (ГД) 11 политических партий.

Выборы депутатов ГД девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

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