ЦБ разрешил россиянам переводить средства в рублях на зарубежные счета

ЦБ сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на зарубежные счета

Банк России сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках», — уточняется в опубликованном документе.

Ранее Центробанк разъяснил суть введенных с 9 марта ограничений на покупку иностранной валюты. В релизе говорится, что возможность обналичивать средства в размере 10 тысяч долларов со счетов, открытых в иностранной валюте, распространяется на каждый банк, в котором был открыт такой счет, в отдельности.

С 1 марта россиянам запрещено начисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в иностранных банках или иных организациях финансового рынка. Также нельзя осуществлять денежные переводы без открытия «банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».