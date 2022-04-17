Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ разрешил россиянам переводить средства в рублях на зарубежные счета

ЦБ сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на зарубежные счета

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Банк России сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках. Об этом сообщает ТАСС.

«Запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках», — уточняется в опубликованном документе.

Ранее Центробанк разъяснил суть введенных с 9 марта ограничений на покупку иностранной валюты. В релизе говорится, что возможность обналичивать средства в размере 10 тысяч долларов со счетов, открытых в иностранной валюте, распространяется на каждый банк, в котором был открыт такой счет, в отдельности.

С 1 марта россиянам запрещено начисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в иностранных банках или иных организациях финансового рынка. Также нельзя осуществлять денежные переводы без открытия «банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минообороны России предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие
Врач предупредил об опасности боли в горле
В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье
Раскрыты подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС
ЦБ разрешил россиянам переводить средства в рублях на зарубежные счета
В Британии сообщили о нежелании союзников США поддерживать санкции против России
Литва пропустит застрявшие на границе грузовики из России и Белоруссии
Капризов установил новый рекорд по голам за сезон в матче НХЛ
Писатель из Югославии назвал особенности Москвы в начале 20 века
Ким Чен Ын посетил испытания нового дальнобойного оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.