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В ЦБ заявили о возможности россиян перечислять рубли на иностранные счета

В ЦБ заявили, что россияне могут перечислять рубли на открытые в зарубежных банках счета

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках в рублях. Такое разъяснение дали в Банке России, материалы опубликованы на сайте регулятора в субботу, 16 апреля.

Как уточнил ЦБ, несмотря на то, что с 1 марта гражданам страны запрещено переводить иностранную валют на свои счета в банках и других финансовых организациях за пределами страны, это правило не касается переводов в рублях.

«Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках», — говорится в размещенном документе.

Там также подчеркивается, что в дальнейшем данные средства могут быть переведены на счет другого человека в зарубежном банке.

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Варвара Кошечкина
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