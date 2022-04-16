В ЦБ заявили о возможности россиян перечислять рубли на иностранные счета
Россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках в рублях. Такое разъяснение дали в Банке России, материалы опубликованы на сайте регулятора в субботу, 16 апреля.
Как уточнил ЦБ, несмотря на то, что с 1 марта гражданам страны запрещено переводить иностранную валют на свои счета в банках и других финансовых организациях за пределами страны, это правило не касается переводов в рублях.
«Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках», — говорится в размещенном документе.
Там также подчеркивается, что в дальнейшем данные средства могут быть переведены на счет другого человека в зарубежном банке.