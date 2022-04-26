В США захотели передавать конфискованные активы России Украине

Минюст США одобрит идею передачи части арестованных российских активов Украине

Министерство юстиции США готово поддержать законопроект, который позволил бы передавать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов. По поводу подобной идеи глава ведомства Меррик Гарленд высказался на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что Вашингтон хочет сделать с изъятыми средствами, Гарленд заявил, что они пойдут в фонд конфискованных активов. Никакого механизма, позволяющего сделать так, чтобы часть средств ушла на Украину, сейчас нет, сказал он.

«В настоящее время ситуация с фондом не такая. На текущий момент все конфискованные активы поступают в (...) фонд», — отметил министр.

Глава минфина Джанет Йеллен на прошлой неделе, в свою очередь, заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Украине. Министр указала , что последствия такого шага надо взвесить.

В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон решил в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы. «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.