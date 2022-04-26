Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В США захотели передавать конфискованные активы России Украине

Минюст США одобрит идею передачи части арестованных российских активов Украине
Меррик Гарланд

Меррик Гарланд. Фото: Leigh Vogel - Pool / CNP / Globallookpress.com

Министерство юстиции США готово поддержать законопроект, который позволил бы передавать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов. По поводу подобной идеи глава ведомства Меррик Гарленд высказался на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что Вашингтон хочет сделать с изъятыми средствами, Гарленд заявил, что они пойдут в фонд конфискованных активов. Никакого механизма, позволяющего сделать так, чтобы часть средств ушла на Украину, сейчас нет, сказал он.

«В настоящее время ситуация с фондом не такая. На текущий момент все конфискованные активы поступают в (...) фонд», — отметил министр.

Глава минфина Джанет Йеллен на прошлой неделе, в свою очередь, заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы российского Центрального банка на помощь Украине. Министр указала , что последствия такого шага надо взвесить.

В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон решил в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы. «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Италия задумалась о национализации завода «Лукойла»
Минобороны сообщило о поражении артиллерийских батарей на Украине
Трихолог перечислила причины детского облысения
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ЗРК «Бук-М1»
Психиатр раскрыла основные черты характера лжецов
США допустили включение Украины в состав НАТО в будущем
В «Газпроме» прокомментировали информацию об остановке поставок газа в Польшу
Фетисов отреагировал на лишение России права на проведение ЧМ по хоккею
Россиянам назвали способы сэкономить при покупке квартиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.