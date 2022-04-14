США решили не возвращать арестованные активы российских бизнесменов

Салливан заявил, что США не вернут российским бизнесменам арестованные активы

Власти США решили в будущем не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы, сообщил

помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его заявления цитирует ТАСС.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.

Санкции в отношении российских предпринимателей со стороны США и других стран Запада последовали с началом российской военной операции на Украине.

Вслед за введением ограничений за рубежом стали задерживать, в частности, яхты оказавшихся под санкциями россиян. Сенаторы США в конце марта предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине.