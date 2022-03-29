Изъятые российские активы предложили отдать Украине

Axios: сенаторы США предложили использовать изъятые российские активы для помощи Украине

Сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Об этом пишет Axios.

Так, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять имущество и банковские счета россиян, захваченные новой оперативной группой KleptoCapture Министерства юстиции США, в фонд «помощи украинским беженцам и на восстановление Украины». Таким образом, планируется в гражданском и уголовном порядке конфисковывать самолеты, яхты и роскошную недвижимость российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.

Политики предложили, чтобы созданный фонд управлялся Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Ранее европейские политики также подняли вопрос, могут ли они использовать оказавшееся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины. Как уточнили журналисты Bloomberg, речь идет об имуществе и активах подвергнутых санкциям российских бизнесменов. Власти европейских государств якобы хотят и могут направить средства на финансирование восстановления Украины.

Цена вопроса

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Минюст США создает специальную рабочую группу для расследования «преступлений» российских бизнесменов.

Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами Джо Байден президент США

Правительство США объявило о готовности выплатить крупное вознаграждение за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов. «Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий» (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), одобренная Конгрессом в 2021 году, предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации».

В рамках проекта человек может получить до пяти миллионов долларов (500 миллионов рублей) за информацию, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества. По условиям программы, физические активы, такие как самолеты или яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать гражданину США или находиться во владении учреждения США. Окончательные решения о выплатах будут приниматься в каждом конкретном случае и утверждаться министром финансов Джанет Йеллен.

Москва увидела в действиях Запада экономическую войну и бандитизм

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Запад ведет против России тотальную войну в сферах экономики и торговли. По его словам, Москва «существует в недружественной реальности посреди войны». В частности, он напомнил, что западноевропейские страны захватывают денежные средства и блокируют финансовые отношения. «Нам приходится приспосабливаться к новой реальности», — отметил чиновник. Ранее Песков также выступал с подобной критикой, отмечая, что российские предприниматели честно заработали на конфискованное на Западе имущество и они не являются олигархами.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что страны Запада нарушают международные нормы в своих контактах с Москвой до такой степени, что это можно назвать бандитизмом. «Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», — рассказал глава МИД.

Помощь на миллиард долларов

16 марта The Wall Street Journal сообщила о планах Байдена предоставить Украине военную помощь на рекордную сумму. По данным газеты, американский лидер намерен оказать стране поддержку в размере более миллиарда долларов. Пакет помощи включает в себя поставку противотанковых и зенитных комплексов, среди которых переносные средства ПВО и комплексы Javelin и Stinger.

При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил о необходимости предоставить Киеву больше военной помощи, если это потребуется. По словам сенатора, наземные системы противовоздушной обороны дадут украинской армии шанс контролировать воздушное пространство и сбивать самолеты без установления бесполетной зоны, за которую будут отвечать пилоты США.