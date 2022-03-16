Байден задумал предоставить Украине военную помощь на рекордную сумму

WSJ сообщила о планах президента Байдена дать Украине более млрд долларов военной помощи

Президент США Джо Байден может сообщить в среду, 16 марта, о предоставлении Украине военной помощи на рекордную сумму, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что Байден задумал предоставить Украине военную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этих планах лидера страны сообщили высокопоставленные чиновники.

«По словам официальных лиц США, президент Байден, как ожидается, объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более одного миллиарда долларов уже в среду», — подчеркивается в публикации.

Предполагается, что новый пакет помощи предполагает поставку противотанковых и зенитных комплексов, включая переносные средства ПВО и комплексы Javelin и Stinger.

Ранее стало известно, что США выделят 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь беженцам с Украины. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.