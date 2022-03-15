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США выделят 186 миллионов долларов на помощь беженцам с Украины

Блинкен сообщил, что США выделят 186 миллионов долларов на поддержку беженцев с Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти приняли решение выделить 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«США предоставляют более 186 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи, чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц и более трех миллионов беженцев», — заявили в Госдепе.

Также сообщается, что средства предназначены для поддержки гуманитарных организаций, которые отвечают на кризис, и «дополнят щедрость соседних стран, которые принимают и поддерживают беженцев».

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год в объеме 1,5 триллиона долларов. Бюджет предполагает выделение Украине 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Как уточнил президент России Владимир Путин, ее целью является демилитаризация и денацификация страны, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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