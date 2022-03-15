Байден одобрил бюджет США с выделением Украине 13,6 миллиарда долларов

Президент США Байден подписал бюджет и выделение Украине 13,6 миллиарда долларов

Американский президент Джо Байден подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме 1,5 триллиона долларов, пишет РИА Новости.

Бюджет предполагает выделение Украине 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь. «Для реагирования на действия России на Украине и на их последствия для соседних стран», — уточнил Байден во время церемонии подписания документа. Глава государства пообещал рассказать о новых мерах реагирования на ситуацию на Украине в среду, 16 марта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что распорядился выделить Украине военную помощь, общий объем которой будет составлять до 200 миллионов долларов.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Как уточнил президент России Владимир Путин, ее целью является демилитаризация и денацификация страны, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.