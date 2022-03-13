США выделят Украине 200 миллионов долларов военной помощи

Госсекретарь США Блинкен распорядился выделить Украине до $200 миллионов военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что распорядился выделить Украине военную помощь, общий объем который будет составлять до 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Госдепом письменное заявление Блинкена.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздушными и другими угрозами», — сказано в сообщении.

Ранее бывший депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек оценил решение Вашингтона оказать гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). По его мнению, таким образом Вашингтон хочет вестернизировать население Донбасса.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.