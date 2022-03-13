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США выделят Украине 200 миллионов долларов военной помощи

Госсекретарь США Блинкен распорядился выделить Украине до $200 миллионов военной помощи
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что распорядился выделить Украине военную помощь, общий объем который будет составлять до 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Госдепом письменное заявление Блинкена.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздушными и другими угрозами», — сказано в сообщении.

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Марина Совина
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