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В России оценили решение США оказать гуманитарную помощь Донбассу

Экс-депутат Бальбек заявил, что США хотят вестернизировать Донбасс, оказывая гумпомощь
Руслан Бальбек

Руслан Бальбек. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Экс-депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек оценил решение США оказать гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). По его мнению, таким образом Вашингтон хочет вестернизировать население Донбасса, передает РИА Новости.

«Американцы надеются создать анклав прозападного сообщества на территории Донбасса и ошибочно думают, что шоколадными батончиками и сладкой газировкой перетянут на свою сторону местное население. Но, следует отметить, решение они принимают быстро. Не справился (президент Украины Владимир) Зеленский — его в сторону, попробуем работать сами по вестернизации населения», — заявил бывший парламентарий.

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Бальбек предположил, что Соединенные Штаты имеют план по доставке гуманитарной помощи и будут рассказывать гражданам в пунктах раздачи о «гуманизме западного мира и европейских ценностях».

Политический деятель добавил, что американцы пытаются бросить семена не в ту почву, поскольку жители ДНР и ЛНР помнят, как Европа «не видела их страданий», когда США «натравливали всю Украину на Донбасс». Он заключил, что Вашингтону пора признать свои ошибки, либо «заслуженно получить пощечину на раздаче газировки».

Ранее стало известно, что США разрешат сделки для неправительственных организаций по оказанию гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), сделав исключение из санкций. Генеральной лицензией Минфина страны американцам будут разрешены «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

Марина Совина
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