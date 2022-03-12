Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американцам разрешат оказывать гумподдержку ДНР и ЛНР

Минфин США разрешит американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

США разрешат сделки для неправительственных организаций по оказанию гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), сделав исключение из санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Генеральной лицензией Минфина США американцам будут разрешены «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

Граждане США смогут поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, в том числе экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, действия по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Банкам запретили брать комиссию при выдаче долларов россиянам
Минфин США разрешил вывоз долларов в Россию в определенных случаях
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
Байден лично запретил передачу Украине польских истребителей
В США усомнились в эффективности антироссийских санкций
Один из крупнейших банков Германии уйдет из России
ООН заявила о росте числа «гиблых мест» на планете
Переехавшая на Бали певица рассказала о «русском комьюнити»
Американцам разрешат оказывать гумподдержку ДНР и ЛНР
Хорватия призвала НАТО не допустить новых инцидентов с авиацией из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.