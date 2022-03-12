Американцам разрешат оказывать гумподдержку ДНР и ЛНР

Минфин США разрешит американцам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР

США разрешат сделки для неправительственных организаций по оказанию гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), сделав исключение из санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Генеральной лицензией Минфина США американцам будут разрешены «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

Граждане США смогут поддерживать гуманитарные усилия в ДНР и ЛНР, в том числе экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, действия по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

