Гагин: Женщинам-штурмовикам ВСУ не следует рассчитывать на особое отношение в плену

Женщинам-штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует рассчитывать на особое отношение в российском плену. О последствиях пленения рассказал военный эксперт Ян Гагин.

По его словам, в основном женщины в рядах ВСУ встречаются среди связистов, снайперов и дроноводов, однако они изредка есть и среди штурмовиков — в частности, женщина командует одной из штурмовых рот пятой батальонно-тактической группы ВСУ. Эксперт подчеркнул, что в плену к ним будут относиться так же, как и к мужчинам.

В плену всех боевиков ВСУ ждет одинаковая история. К женщинам не будет какого-то особого отношения Ян Гагин военный эксперт

Гагин добавил, что дело каждого пленного рассматривается индивидуально, устанавливается его причастность к военным преступлениям, после чего выносится решение о его дальнейшей судьбе.

Бойцы ВСУ поблагодарили за свое пленение

Вечером 19 июля стало известно, что бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» в районе Константиновки взяли в плен военнослужащих скандально известного штурмового полка ВСУ «Скала». В группировке заявили, что, несмотря на отсутствие заметных успехов на этом направлении, украинское командование продолжает отдавать подразделениям заведомо невыполнимые задачи, преследуя в первую очередь информационный эффект.

Позднее двое украинцев поблагодарили российских солдат, которые взяли их в плен и сохранили им жизнь. «Нас послали в Константиновку, зная, что город находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых (...) слава Российской Федерации!» — заявили пленные на камеру.

Выяснилось, что перед штурмовиками ВСУ была поставлена задача установить в Константиновке флаг Украины. «Вот такое кино: эпичный провал "флаговтыкателей"», — иронично прокомментировали ситуацию в Минобороны РФ, призвав дать Оскар за такую «картину».

Пленные рассказали о голодных обмороках и пулях в спину

Оказавшийся в российском плену военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны ВСУ рассказал о голодных обмороках на позициях. Он признался, что сам прошел через подобное после того, как не ел и не пил по несколько суток. По его словам, на четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара. Такой набор командование доставляло один раз в три дня.

При этом при попытках бойцов сдаться в плен в дело вступают заградотряды ВСУ, которые открывают огонь при любой попытке своих сослуживцев покинуть позицию. Утверждается, что в такие подразделения набирают военных из националистических подразделений, являющихся более идейными и подготовленными в сравнении с простыми мобилизованными.