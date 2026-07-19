Солдаты ВСУ поблагодарили взявших их в плен российских военных

Взятые в плен солдаты ВСУ поблагодарили российских военных

Двое военнослужащих полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» поблагодарили российских солдат, которые взяли их в плен и сохранили им жизнь. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя видеозапись обращения украинских солдат.

«Нас послали в город Константиновка, зная, что он находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых (...) слава Российской Федерации!» — говорят пленные.

На видеозаписи пленные солдаты держат флаги Украины, к которым прикреплены фотографии президента республики Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. Они бросают их на землю и разворачивают российский флаг.

О взятии в плен украинских солдат в Константиновке стало известно вечером 19 июля.