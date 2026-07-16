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14:24, 16 июля 2026Бывший СССР

Появились новые подробности о пытках украинцев в полку «Скала»

Опубликовано новое расследование о пытках украинских военнослужащих в полку «Скала»
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Журналисты независимого украинского издания «Слідство Інфо» опубликовали новое расследование, посвященное пыткам украинских военнослужащих в штурмовом полку «Скала». Подробности появились в Telegram-канале «Политика страны».

«Выхожу по минам, бегу по лесу, примерно в 7 утра выхожу в деревню, натыкаюсь на патруль "Скалы", они начинают по мне стрелять. Меня дважды ранили. Я бежал по полям, лесам, болотам, чудом от них убежал, я в ахере. Они готовы были меня застрелить, чтобы я не сбежал», — рассказал украинский военный.

Как отмечается в публикации, одному из мобилизованных, который неправильно держал автомат, брат командира полигона ударил прикладом в лицо и выбил глаз. В официальных документах повреждения оформили как минно-взрывную травму.

Инструктор «Скалы» подтвердил, что пытки и издевательства над украинскими военнослужащими на полигоне в Харьковской области уже имели место в 2024 году.

О зверствах в штурмовом полку «Скала», которым подвергались новобранцы, стало известно 23 июня. Журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий, которые произошли за последние полгода в учебных центрах подразделения.

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