Песков сравнил арест активов предпринимателей с ограблением на Диком Западе

Песков сравнил арест активов российских предпринимателей с ограблением на Диком Западе

Российские предприниматели честно заработали на конфискованное на Западе имущество, они не являются олигархами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Российские бизнесмены честно заработали на яхты и самолеты, которые изъяли из-за санкций, их арест можно сравнить с ограблением на Диком Западе, считает Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что США конфисковали собственность, доход за которую позволял развивать американскую экономику.

«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — сказал Песков.

Ограничения в отношении ряда российских граждан также ввела Швейцария. Там также намерены замораживать активы бизнесменов общим объемом более шести миллиардов долларов. В частности, власти кантона Берн сделали невозможной продажу или передачу в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, внесенному в санкционные списки Швейцарии и ЕС.