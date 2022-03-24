Швейцария объяснила отказ от конфискации замороженных активов россиян

Швейцария отказалась конфисковать замороженные активы россиян из-за отсутствия оснований

Швейцарские власти заморозят, но не будут конфисковывать активы попавших под санкции россиян. Об этом заявил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллингер, передает РИА Новости.

По его словам, страна будет действовать в соответствии с многолетней практикой, в рамках которой имущество и активы только блокируются, но формально по-прежнему принадлежат попавшим под санкции лицами. Для отмены права собственности в Швейцарии отсутствуют необходимые законодательные основания, объяснил Боллингер отказ от конфискации.

Объем российских активов, заблокированных в Швейцарии, составляет порядка 5,7 миллиарда швейцарских франков, или более 6,1 миллиарда долларов. В частности, власти кантона Берн сделали невозможной продажу или передачу в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, внесенному в санкционные списки Швейцарии и ЕС.

Швейцария 28 февраля согласилась признать санкции ЕС, введенные в отношении России, и наложить такие же меры. Неделю назад страна ввела ограничительные меры в отношении более чем 200 физических и юридических лиц из России. Спустя пару дней она также присоединилась к запрету США и Европу на поставку в Россию предметов роскоши.