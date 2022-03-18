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Швейцария поддержала запрет США и Европы поставлять предметы роскоши в Россию

Правительство Швейцарии вслед за ЕС и США запретило поставлять предметы роскоши в Россию

Фото: Denis Balibouse/ Reuters

Правительство Швейцарии вслед за США и Европейским союзом запретило поставлять предметы роскоши в Россию, а также поддержало другие санкции, ранее объявленные ЕС из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный совет.

Власти Швейцарии указали, что речь идет о запрете на «транзакции с некоторыми государственными предприятиями, а также запрете предоставлять кредитные услуги российским клиентам или организациям». «Федеральный совет 18 марта также принял эти меры, которые вступят в силу в ближайшие дни», — подчеркнули в Берне, отметив, что запрет на роскошь является лишь составной частью принятых мер.

Ранее Европейский союз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 15 физических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович и другие бизнесмены, а также 9 организаций. Кроме того, был введен запрет на ввоз предметов роскоши в Россию, в частности автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов.

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Анжелика Бережная
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