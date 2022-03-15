Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов

ЕС ввел санкции против олигархов, включая Абрамовича, запретил ввоз предметов роскоши в РФ

Европейский союз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 15 физических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович и другие бизнесмены, а также 9 организаций. Кроме того, был введен запрет на ввоз предметов роскоши в Россию, в частности, автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Совета ЕС, передает РИА Новости.

Запрет на ввоз предметов роскоши

Решение Евросоюза о запрете предметов роскоши вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале. Оно распространяется на машины стоимостью выше 50 тысяч евро, за исключением автомобилей скорой помощи, а также мотоциклов дороже 5000 евро. Под ограничения попали музыкальные инструменты дороже 1500 евро и звукозаписывающая аппаратура, коллекционные монеты и оружие, домашняя электроника и игровые приставки дороже 750 евро.

Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попали товары дороже 300 евро, среди которых икра, алкоголь, в том числе шампанское, сигары, люксовая косметика, парфюмерия, одежда и сумки, часы с драгоценными камнями.

Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары Официальный журнал совета Евросоюза

Высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил, что экспорт предметов роскоши в Россию составлял до 3,53 миллиарда евро при общем обороте в 80 миллиардов евро ежегодно, поэтому потери для ЕС окажутся «не очень значительными».

Ранее глава Минфина Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) Брюно Ле Мэр сообщил, что новый пакет антироссийских санкций Европейского союза затронет 600 граждан России.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что европейцы сами воздвигли железные занавесы в области торговли. Он подчеркнул, что возможные ответные меры Москвы на санкции Евросоюза (ЕС) против России будут носить симметричный характер.

Персональные санкции против олигархов

Евросоюз также ввел персональные санкции, под которые попали российские олигархи, в том числе Роман Абрамович. В документе ЕС указано, что бизнесмен обладает значительными активами в России и «пользуется привилегированным доступом к президенту».

15 российских физических лиц и 9 организаций попали в четвертый санкционный список Евросоюза

Также под европейскими ограничениями оказались глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, Сулейман Керимов.

Евросоюз внес в санкционные списки трех журналистов: генерального директора Первого канала Константина Эрнста, Артема Шейнина и Дмитрия Куликова. Лицам, попавшим под ограничения, будут запрещены поездки на территорию ЕС.

Ранее стало известно, что Министерство экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества) ввело санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего ограничения коснулись более 350 российских физических и юридических лиц. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и член Совбеза Сергей Иванов.

Запрет на покупку долей в российских компаниях и закупки

Евросоюз запретил покупать и расширять доли в российских компаниях энергетического сектора, а также создавать совместные предприятия с указанными организациями.

Должно быть запрещено приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России Официальный журнал совета Евросоюза

Санкции также подразумевают запрет на финансирование компаний в энергетическом секторе России, в том числе путем займов, кредитов и акционерных капиталов. Кроме того, Европейский союз запретил закупки ряда российских товаров из железа и стали.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок решил заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

