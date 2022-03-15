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В Госдуме обвинили Евросоюз в воздвижении железного занавеса

Вице-спикер Госдумы Толстой обвинил ЕС в воздвижении железного занавеса в области торговли
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Возможные ответные меры Москвы на санкции Евросоюза (ЕС) против России будут носить асимметричный характер. Европейцы сами воздвигли железные занавесы в области торговли. В этом ЕС обвинил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, задача России состоит не в том, чтобы отвечать на каждую конкретную санкцию, а в том, чтобы ответ Москвы был асимметричным и чувствительным для всех, кто принимает санкции в отношении нашей страны.

«Все, что связано с углеводородами, конечно, наиболее чувствительно для ЕС. Также как и все, что связано с минеральными удобрениями и основными статьями экспорта России. Я думаю, что не в наших интересах выдвигать какие-то железные занавесы в области торговли, но европейцы сами их уже фактически воздвигли», — подчеркнул Толстой.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы добавил, что немедленного решения по ответным мерам ожидать не следует. Россия изучает возможности применения соответствующих санкций таким образом, чтобы они не могли повредить россиянам, резюмировал Толстой.

Ранее страны Евросоюза ввели новый, четвертый пакет санкций против России. Представители ЕС объявили, что под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса, а также ювелирные изделия.

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Сергей Истомин
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