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13:40, 28 июля 2026 (обновлено: 13:54, 28 июля 2026)Мир

Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом

Axios: Встреча с Трампом в Белом доме может закончиться для Нетаньяху как у Зеленского
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Debbie Hill / Pool via Reuters

Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме может закончиться для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху публичным выговором, как у украинского лидера Владимира Зеленского. Судьбу главы Украины израильскому политику предрек портал Axios.

Отмечается, что Нетаньяху прекрасно осведомлен о том, что его обвиняют в вовлечении Трампа в конфликт, и он не хочет, чтобы его воспринимали как того, кто снова совершит подобную ошибку.

Источники издания уточняют, что высокопоставленные официальные лица в окружении американского лидера стали относиться к Нетаньяху с пренебрежением, утверждая, что он постоянно ошибался в оценке ситуации во время конфликта с Ираном. Кроме того, многие американские чиновники, в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвиняют его в слишком оптимистичных прогнозах, которые не сбылись.

«Встреча Трампа и Нетаньяху в настоящее время планируется как закрытая для прессы и приватная. Если же он решит предстать перед камерами, у Нетаньяху есть шанс уйти с триумфальным фото или, возможно, оказаться объектом публичного выговора по типу того, что устроили Зеленскому», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа в ходе встреч в Белом доме, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.

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