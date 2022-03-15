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Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России

Еврокомиссия объявила о введении четвертого пакета санкций ЕС против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза ввели новый, четвертый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Представители ЕС объявили, что под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия. Европейские страны запретили новые инвестиции в сфере энергетики, но сделали исключения для мирного атома и транспортировки энергии.

Полный перечень ограничений не приводится, но Евросоюз обещает опубликовать его в ближайшее время. Кроме того, объединение вскоре опубликует список лиц и компаний, в отношении которых ужесточаются ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Им заморозят инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, но продолжат закупку партий сырья.

Елизавета Наумова
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