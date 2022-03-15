Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России

Еврокомиссия объявила о введении четвертого пакета санкций ЕС против России

Страны Евросоюза ввели новый, четвертый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Представители ЕС объявили, что под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия. Европейские страны запретили новые инвестиции в сфере энергетики, но сделали исключения для мирного атома и транспортировки энергии.

Полный перечень ограничений не приводится, но Евросоюз обещает опубликовать его в ближайшее время. Кроме того, объединение вскоре опубликует список лиц и компаний, в отношении которых ужесточаются ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Им заморозят инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, но продолжат закупку партий сырья.