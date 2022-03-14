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ЕС решил ввести санкции против российских нефтегигантов

Reuters: ЕС намерен ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти», пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Блок намерен заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

Один из европейских чиновников сообщил Reuters, что новые ограничения предполагают, что всем компаниям из ЕС запретят инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в адрес трех российских нефтяных предприятий. По словам источника, несколько европейских стран попросили сделать исключения и позволить компаниям на территории блока оплачивать счета, выставленные «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпромнефтью» и продолжать закупки нефти.

Запросы, направленные рядом государств, заставили ЕС отложить принятия санкций. Изначально они должны были представлены утверждение в 13 марта, однако в документы пришлось внести изменения. Источник сообщил, что обновленные условия санкций позволяют европейским компаниям закупать нефть у вышеперечисленных российских предприятий. Обсудить и одобрить измененный документ чиновники ЕС должны 14 марта.

Софья Ермакова
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