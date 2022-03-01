Первая западная страна решила отказаться от российской нефти

Канада первой из стран Запада решила отказаться от закупок нефти в России. Об этом сказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам», — отметил он. Также Канада поставит Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы.

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. Канада сама является четвертым по величине производителем нефти в мире, доля ее импорта из России — менее одного процента.

Ранее Трюдо заявил, что страна собирается ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, Канада ввела санкции против 382 россиян.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что ее целью являются «демилитаризация и денацификация Украины», а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.