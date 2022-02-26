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Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Канада введет санкции против президента России Путина и главы МИД Лаврова, заявил Трюдо

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна собирается ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Данные меры будут предприняты в связи с началом спецоперации в Донбассе, пояснил он. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — заявил Трюдо, отметив, что в этот список также включен глава МИД России.

Помимо этого премьер признал, что санкции против Путина имеют лишь символическое значение, так как вряд ли у него имеется какая-либо собственность в Канаде.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки раскрыла суть санкций США против Владимира Путина. По ее словам, они могут включать «запрет на поездки». Она добавила, что подробности рестрикций будут опубликованы позднее.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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