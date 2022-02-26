Белый дом раскрыл суть санкций США против Путина

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки раскрыла суть санкций США против президента России Владимира Путина. По ее словам, они могут включать «запрет на поездки», передает РИА Новости.

«Полагаю, что это будет частью американских санкций», — указала пресс-секретарь американской администрации в ответ на соответствующий вопрос. Она добавила, что подробности рестрикций будут опубликованы позднее.

За последние десять лет Путин побывал в США лишь один раз, 28 сентября 2015 года. Он выступил с речью на 70-й Генеральной Ассамблее ООН и встретился с президентом США Бараком Обамой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США намерены ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после аналогичного решения Евросоюза.

До этого представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

