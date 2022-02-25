В Евросоюзе решили ввести санкции против Путина и Лаврова

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова, сообщает ТАСС.б

На пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе Боррель заявил, что участники встречи решили внести Путина и Лаврова в санкционные списки. Он добавил, что Совет Евросоюза утвердил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

Ранее в Евросоюзе приготовились принять новые санкции против депутатов Госдумы. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. Он подчеркнул, что вернется к этой теме в следующий вторник, 1 марта.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.