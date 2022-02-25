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В ЕС приготовились принять новые санкции против депутатов Госдумы

Премьер Италии заявил о готовности ЕС ввести новый пакет санкций против депутатов ГД
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Представители Евросоюза (ЕС) сообщили о готовности ввести новый пакет санкций против тех депутатов российской Госдумы (ГД), которые не вошли в прежний список ограничений, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Его слова передает агентство Reuters.

«Мы предусматриваем также второй "пакет", который включит в себя членов Думы, еще не находящихся под санкциями. [Законодательные акты о принятии мер] будут доработаны и приняты очень быстро. В следующий вторник я вернусь к этой теме», — заявил премьер.

Ранее Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки обещанию так и не вышел с ним на связь. Он уточнил, что представители двух стран приготовились созвониться утром 25 февраля, и ранее такая договоренность была принята, но переговоры не состоялись.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что меры не обладают волшебным действием, однако являются болезненными.

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Дмитрий Сотак
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