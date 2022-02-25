Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки обещанию не вышел с ним на связь полтора часа назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Драги уточнил, что у представителей двух стран была договоренность созвониться утром. «Мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — добавил он, комментируя украинский кризис в палате депутатов итальянского парламента.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе при наличии гарантий его безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.