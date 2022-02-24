Опубликованы списки фигурантов санкций Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР

Санкции Европейского союза (ЕС) против России за признание ДНР и ЛНР вступили в силу. Об этом говорится в опубликованном Евросоюзом документе.

Согласно документу, в санкционные списки ЕС внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Также под санкции попали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист и телеведущий Владимир Соловьев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Помимо этого, ограничительные меры ЕС коснутся банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и организации «Агентство интернет исследований».

Отмечается, что санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз официально принял санкции против России за признание независимости ДНР и ЛНР. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и еще ряда физических лиц и организаций, «сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

