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ЕС принял санкции против России

ЕС официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Европейский союз (ЕС) официально принял санкции против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и еще 27 физических лиц и организаций, «сыгравшие роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Кроме того, ЕС решил ввести ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в ДНР и ЛНР или извлекающих из них выгоду.

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В заявлении уточняется, что Евросоюз готов быстро принять дополнительные санкции против России в случае необходимости. «ЕС призывает Россию пересмотреть признание неконтролируемых правительством территорий Луганской и Донецкой областей <...> ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению признавать объявленную независимость», — отмечается в документе.

Во вторник, 22 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл подробности санкций против России после признания ДНР и ЛНР. По его словам, новые ограничения не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул Боррель.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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