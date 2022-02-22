В Евросоюзе раскрыли подробности о санкциях против депутатов Госдумы

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прокомментировал санкции против России после ее признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Борреля.

Боррель раскрыл подробности о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание ЛНР и ДНР. Он добавил, что меры также введут против 27 физических и юридических лиц, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». По словам Борреля, санкции коснутся политического, военного, делового и медиасектора.

Глава евродипломатии добавил, что санкции Евросоюза не позволят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милане и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул он. Однако на данный момент этот твит Борреля удален.

Боррелт добавил, что ограничения коснутся доступ РФ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы. Боррель отметил, что меры не обладают волшебным действием, однако они являются болезненными.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

