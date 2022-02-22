Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Этот пакет санкций будет очень болезненным для России. Под эти меры попадут 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся еще 27 физических лиц и организаций», — сообщил Боррель.

Как заявил дипломат, такое решение смогли согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Также Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются болезненными.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.