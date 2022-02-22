Евросоюз расширил санкции против России

Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит Reuters.

Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Боррель подчеркнул, что санкции — это лишь часть мер, которые ЕС готовы ввести против России. По его словам, цель объединения — ограничить доступ российских властей к европейскому капиталу и финансовым рынкам.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение. Так, власти Британии ввели санкции против пяти российских банков и заморозили активы Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запретили им въезд в страну. Власти Германии в свою очередь остановили сертификацию газопровода «Северный поток-2».