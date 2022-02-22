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Британия предъявила России ультиматум и призвала вывести войска из ДНР и ЛНР

Власти Британии дали понять послу России Келину, что могут ввести новые санкции

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во время разговора с послом России в Лондоне Андреем Келиным власти Великобритании дали понять, что Москву будут ждать дальнейшие санкции, если она не выведет войска из признанных независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет РИА Новости.

«Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании Российской Федерации в связи с продолжающимся подрывом Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и обязательствами, которые она добровольно подписала», — говорится в сообщении ведомства.

Британские власти назвали признание независимости ДНР и ЛНР подрывом суверенитета Украины.

Великобритания уже вводит санкции против пяти российских банков, объявил ранее премьер-министр страны Борис Джонсон. Британские власти замораживают активы Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Газета уточняет, что санкции вводятся в отношении Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия»: предполагается заморозка их активов.

Елизавета Наумова
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