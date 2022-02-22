Британия объявила о введении санкций против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит The Guardian. Кроме того, санкции коснутся трех физических лиц.

Британские власти замораживают активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Газета уточняет, что санкции вводятся в отношении Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия»: предполагается заморозка их активов.

О готовящихся санкциях Джонсон объявил ранее. По его словам, они затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». Британский премьер-министр обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Джонсон отметил, что разработанные санкции нанесут тяжелый удар по экономическим интересам России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Украина и западные страны в последние месяцы обвиняют Москву в подготовке военного «вторжения». Москва отрицает эти выпады. По словам президента России, данные заявления представителей НАТО являются алармистскими.