Джонсон анонсировал британские санкции против России

Великобритания введет ограниченный пакет санкций против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Ожидается, что меры будут утверждены во вторник, 22 февраля. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

По его словам, санкции затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». Премьер обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Джонсон отметил, что разработанные санкции нанесут тяжелый удар по экономическим интересам России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время главы МИД стран ЕС обсудят введение экстренных антироссийских санкций. Он добавил, что ожидаемые ограничительные меры — еще не весь ответ Евросоюза на признание Россией ЛНР и ДНР.

22 февраля президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с Народными Республиками. В новом указе америкаснкий лидер запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из Соединенных Штатов или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР. Кроме того на 22 февраля, администрация США анонсировала новые санкции.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.