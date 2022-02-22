Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден запретил инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

Президент США Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По данным американской администрации, во вторник, 22 февраля, ожидаются новые меры.

Материалы по теме:
«Границу можем двигать хоть до Киева» Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
«Границу можем двигать хоть до Киева»Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
20 февраля
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
Байден запретил инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР
Одна из станций московского метро открыла свадебный сезон
Вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР рассмотрят в ПАСЕ
Движение бронетехники по Киеву сняли на видео
Вучич заявил о звонках с требованиями поддержать санкции против России
Раскрыто число прибывших в Россию жителей Донбасса
Соглашения с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму
Польша потребовала немедленно ввести санкции против России
Глава ДНР назвал признание республики воплощением воли россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.