Байден запретил инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По данным американской администрации, во вторник, 22 февраля, ожидаются новые меры.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.