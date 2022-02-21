В США назвали последствия признания Россией ДНР и ЛНР для республик

Президент США Джо Байден на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской республик подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден скоро издаст Исполнительный указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами из США в или из так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины», — отмечается в заявлении на сайте Белого дома.

Она уточнила, что эти санкции не входят в пакет мер, которые Вашингтон подготовил на случай «нападения» России на Украину. «Эти меры не связаны и станут дополнением к быстрым и жестким экономическим мерам, которые готовятся в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия "вторгнется" на Украину», — пояснила Псаки.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.