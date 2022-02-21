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Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Президент России Путин подписал признание Донецкой и Луганской народных республик

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — сказал президент, уточнив, что оба эти документа будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.

Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. За признание ДНР и ЛНР выступили все члены Совбеза. Среди них, в частности, были премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

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Ольга Галковская
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